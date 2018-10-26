〈南部〉台東土坂部落五年祭 勇士刺福球

2018-10-26

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣達仁鄉排灣族土坂部落五年祭，昨天進入重頭戲主祭，又以「刺福球」儀式最受外界矚目，上午近十時，在上千名觀眾圍觀下，五年祭祭師依序高拋代表著祖靈降臨、豐收等意義的十顆福球，刺中福球的家族，代表著未來五年受祖靈眷顧。

盼家族未來5年受祖靈眷顧

五年祭（Maljeveq）是排灣族盛大的傳統祭典，每五年舉辦一次，目前排灣族僅剩達仁鄉土坂部落，及屏東來義鄉古樓部落保有完整五年祭儀，今年十月是土坂部落「五年祭」。

刺福球儀式主持人王強國表示，透過五年祭儀保留傳統文化，在祭儀展開前，社區發展協會舉辦學術研討會、青少年及青年的解說員訓練等課程，並對外推出文化體驗遊學營，讓部落青年了解祭儀意涵，更盼社會大眾尊重族群文化。

昨天是五年祭主祭儀式，清晨六時就吸引民眾到場，經過向祖靈祭告、召請祖靈、阻絕邪魔、遮護、求賜五年祭祀權、為祭竿除穢等儀式後，勇士再將祭竿抬進祭場完成立柱。

持祭竿 要刺中像棒球大小福球

近上午十時，展開刺福球，包括頭目、家臣、親族及勇士家族各派出代表，握著代表家族的祭竿，每支竿依家族的尊卑各有特色，只有頭目家彩繪著百步蛇紋，男祭師將各具意涵的十顆福球依序拋向天際，勇士們瞄準福球，將祭竿往只有棒球大小的福球方向移動。

土坂部落五年祭祭師邱新成表示，每顆福球各具意涵，每拋出一顆福球，要在刺中後才能換下一顆，女巫師團也在祭場為台上勇士祈福，盼盡早刺中，每當勇士刺中福球後，現場都會傳出歡呼聲，花了三個小時終於將福球全刺中，象徵未來五年族人將平安、健康，部落一切順利。