〈南部〉日本團隊道路巡檢鑽孔驗證 台南發現3坑洞

2018-10-26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本Geo Search株式會社技術團隊到南市免費進行九條道路巡檢，探測報告結果出爐，初勘有四十二個坑洞疑點，昨進一步鑽孔驗證，果然發現三處坑洞；市府表示，坑洞疑點有十一個列優先處理，將評估研議採用開挖修補或灌漿回填方式。

長榮路段二處 文平路一處

日本技術團隊車載式透地雷達探查車，繼十月三日到南市免費進行道路巡檢後，依探測報告數據，昨再進一步鑽孔驗證，果然在長榮路段二處、安平區文平路一處均檢測出坑洞，坑洞凹陷深度大致在廿公分至廿六公分，其中長榮路一個「暗洞」是在地面下四十三公分處，坑洞長二．五公尺、寬一．八公尺，不禁讓現場會勘人員大呼「一般肉眼看不出，萬一突然下陷可就麻煩了」！

昨日會勘人員包括水利、工務局及各大管線單位，及協助探測任務的科技工程公司，日本技術團隊先在地面鑽出一個小圓孔，利用類似針孔攝影機、宛如「內視鏡檢查」深入地底探查。

透地雷達探到42處疑點 分級處理

南市工務局表示，針對探測報告顯示四十二處坑洞疑點，修補優先度評估中，列優先處理的「Ａ級」有十一處、「Ｂ級」進一步鑽點探測有廿處、「Ｃ級」追蹤觀察有十一處，日本技術團隊都提出建議與修補方式。

由於一下子全部開挖「坑坑疤疤」，可能影響民眾對市容的觀感，工務局不諱言，將會研議後續道路開挖修補或灌漿回填方式，以及進一步探查是否有地下管線破洞滲漏之虞，或是○二○六地震後造成土壤鬆動可能原因。

市府表示，近年台南地區發生多起地震，造成地下管線鬆動，加上今年以來多場豪大雨侵蝕，進而導致土壤流失，形成空洞，造成道路掏空，希望透過日本技術團隊的車載式透地雷達探查車協助調查，以利及早防範。