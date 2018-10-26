〈台北都會〉〈2018市長選舉政見系列八 多元族群篇〉姚主張打造原民「定目劇」

2018-10-26

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智主張，包括台語、客語、新住民母語或英語在內的文化傳承，除推動保存計畫及獎勵資助文化事業外，將藉悠遊卡升級推動，連接「指尖經濟」，學習者只要瀏覽語言教學影片，即可折抵小額捷運車資，提高學習誘因；或擇定若干捷運站設置「主題站」，站內播報以該語系為主，營造「半沉浸環境」，打造多元文化的傳播環境。

另對於原住民政見，姚文智主張打造原民「定目劇」（註：一種劇場形式，指固定在同一地點、長期演出的同一個劇目，如百老匯歌舞劇《貓》、《歌劇魅影》）；大幅提升台北市原住民部落大學的預算編列，並導引其轉型為原住民創業創新孵化器。

在客家政策方面，姚文智提出，首都要成為「國際客語影音文化產業中心」，公私協力合拍史詩級的大型客家電影，並於國際發行，或編列創作輔導金，鼓勵原創客家影音作品。另外，市政電台應融入包含客家在內的多元文化呈現，重要公開會議須保障客家籍與會者藉口譯使用客語機會，市政廣告也應增加客語版本。

在新移民政見上，姚文智認為應辦理以其母國文化為主題的嘉年華會，積極推動新移民參與，並使新台灣子女成為與世界多元接軌互動的橋樑。除了在北市各區公所設置新移民單一服務窗口，以及市民當家熱線一九九九增設通譯服務，也可建置新住民語言教學人才庫，供各學校選修、社團課程選擇。