〈台北都會〉北市私幼補助撥款亂 業者、家長不滿教局

2018-10-26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府九月起針對三、四歲就讀私立幼兒園的兩萬五千名孩童，每人每學期補助一萬三六六○元，最近撥款卻亂象叢生，私幼業者因申請程序繁瑣以致行政成本增加，不滿教育局將責任推給園方，便宜行事，家長也抱怨做法不便民。教育局長曾燦金允諾，朝向簡化便民方式調整，但先維持該流程，等年底再檢討。

業者批責任推園方 家長指太不便民

台北市公立幼兒園擠破頭，私幼學費每月動輒上萬元，為減輕家長負擔，教育局去年編列預算一．九八億元，補助四歲私幼生每人每學期一萬三六六○元；今年再以追加預算方式，下修補助年齡至三歲，經費預算約一．三二億元。

造冊送審 教局撥款至園方再轉家長

教育局規範，補助款須由家長向幼兒園申請，園方造冊送教育局審核，確認無誤後，教育局撥款至園方帳戶，再經園方透過學費當月抵扣、領現金、匯款等三種方式轉交家長。北市五百多家私幼最近開始送審，教育局陸續撥款發放，卻怨言四起。

「程序太繁瑣了！」北市學前及國中小教育協會理事長鄭好嬋指出，家長填寫申請書要簽名，園方比對資格與證明文件，造冊提供教育局審查；但教育局有各種理由退件，最後還要撥款一一通知家長，負責行政的老師哀哀叫。

不具名私幼園長表示，五歲免學費的作業也是由園方負責，再加上三、四歲，業務加重不少，向教育局反映，卻說市府負擔太辛苦，「不能因為你們（指市府）辛苦，就讓老師吃苦」，希望教育局自行撥款給家長。

教育局長：先維持流程 未來將簡化

有家長抱怨，園方稱教育局指其簽名不清楚，所以必須再跑一趟幼兒園，實在不便民。鄭好嬋建議，比照「助妳好孕」政策，補助款由市府轉帳匯入家長戶頭，園方僅負責審核這項作業，減輕壓力。

教育局官員表示，負責幼兒業務的同仁不多，若面對兩萬多名家長，負擔確實大，萬一資料有誤或匯款錯誤，要查證聯繫比較難；但每個園所只需負責就讀該園所孩子的家長，今年是第一次執行此補助，相信明年第二學期會比較輕鬆。