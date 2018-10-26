〈台北都會〉蘇貞昌手寫金句貼圖 上班族秒懂

2018-10-26

〔記者何玉華／新北報導〕選戰進入倒數廿九天，民進黨新北市長候選人蘇貞昌積極爭取選票，昨推出新版的Line貼圖，強調手寫風、字句都是蘇貞昌親筆所寫，蒐集他與幕僚的日常工作對話及廣為人知的名言，讓人看了會心一笑，頗符合上班族的心聲。

呈現會議日常 用全黑背景字會隱形

蘇貞昌競選團隊至今已陸續推出「衝衝衝的每日生活」、「衝衝衝的工作日常」以及動態貼圖「衝衝衝的新新北日常」三款貼圖，第四款是蘇貞昌親筆手寫的貼圖特輯—「衝衝衝的會議日常」。

幕僚透露，新版貼圖「衝衝衝」、「會做事」、「一起加油」，都是蘇貞昌經常向幕僚的打氣對話，還有「講重點」、「請想方法」，「甲案也好，乙案也好，拖延案最不好」等蘇的口頭禪；「態度決定速度、魄力決定效率」或「人生的劇本早已寫好、只是不能偷看、但要全力以赴」、「不要為失敗找藉口，要為成功找方法」，都是蘇貞昌的名言。

發言人黃韋鈞說，「衝衝衝的會議日常」延續蘇貞昌的大頭圖像，貼圖中的每個手寫字都是蘇貞昌親筆，使用起來彷彿在跟蘇貞昌筆談，為了讓手寫字更醒目，貼圖以黑色字體呈現，如果網友使用全黑的Line對話背景，可能就變成只出現蘇貞昌明亮光頭的「無字天圖」，成為另類的第五款「隱藏版貼圖」。