〈台北都會〉菜市場金馬獎 新北1671顆星稱霸

2018-10-26

〔記者陳心瑜／新北報導〕由經濟部主辦、有「菜市場金馬獎」之稱的品牌市集、優良市集及樂活名攤評核昨天揭曉，新北市瑞芳美食廣場、永安公有零售市場和興仁花園夜市獲得品牌市集認證；在攤位評鑑中，新北市共有六個攤位榮獲最高五星認證，五星認證的比率高達全國六成。

瑞芳、永安、興仁 3處品牌市集

市府市場處指出，新北獲星級認證的市場和攤位數在全國最多，總數多達一六七一顆星，有三處市場獲得品牌市集認證，四處市場獲得四星認證、三星認證有八個；在樂活名攤部分，五星認證多達六攤，瑞芳美食廣場更是全國唯一、每攤都拿到一至五顆星認證的市場。

三處獲獎的品牌市集各具特色，瑞芳美食廣場結合觀光，設置中、英、日、韓文等多國語言指標及特色菜單；永安市場打造社區友善市場；興仁花園夜市以環保夜市獲得肯定。

6個美食名攤 榮獲最高五星認證

樂活名攤五星認證的六家名單如下：瑞芳美食廣場的楓葉屋厚皮披薩、牛魔王中華麵食、永安市場阿見師ㄟ鹹水雞、汐止秀豐市場王廷子燒雞、泰山市場順泰肉舖、興仁花園夜市芙琳卡甜點等人氣美食。

四星認證的市集是三峽市場、泰山市場、汐止秀豐市場、瑞芳美食廣場；三星認證的有板橋黃石市場、板橋湳雅觀光夜市、蘆洲永平市場、永和永安市場、林口市場、汐止觀光夜市、汐止金龍市場、中和枋寮市場。

獲得五星認證的「牛魔王中華麵食」販售金牌鍋貼、酸辣湯和干貝海鮮大水餃，老闆林健華說，二○一七年加入攤位改造計畫，打造攤位意象，今年提升軟體面的實力，包含提供行動支付、經營粉絲專頁、重視食品衛生等；也獲得五星認證的永安市場「阿見師ㄟ鹹水雞」，招牌料理是鹹水雞、醉雞，老闆魏見致說，重視攤位整潔、明亮及衛生，兒子魏嘉誠加強軟體行銷，父子打造更具品牌形象的攤位，希望把薪火相傳的美味讓更多人享用。