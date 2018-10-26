〈北部〉中橫白沙橋改道重建 預訂月底通車

2018-10-26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕中橫公路「白沙橋災害路段復建工程」耗時三年，合計總長近六百公尺的白沙一號、二號橋及白沙隧道已順利完工，並交由台電進行最後隧道供電系統設置，公路總局預計十月底就能正式通車，徹底避開原易土石崩坍路段。

原白沙橋路段岩盤脆弱，每逢豪雨、颱風就易崩塌、斷路，經第四區養護工程處太魯閣工務段長時間的細項審查，最後決定「捨棄」易坍路段，在二○一五年十一月投入施作「白沙橋災害路段復建工程」，避免便道再因強降雨勢造成路基流失。

3年3億打造 路程短縮1公里

復建工程經費逾三億元，公路總局以「單跨鋼拱橋」白沙一號橋及「背拉單跨斜張橋」白沙二號橋，橫跨立霧溪，並貫穿一座山頭，打造白沙隧道銜接，新路線將比原路段減少約一公里路程，並提高用路人的行車安全。

太魯閣工務段長張宇博說，「白沙橋災害路段復建工程」目前僅剩機電隧道照明線路，正由台電趕工施做，若天候許可，接電完成後就能在月底正式通車。

避開易坍路段 興建兩橋一隧道

他強調，舊有坍滑災害路段將在新路段通車後封閉，考量歷經多次颱風崩坍慘重，便道一再重建，加上岩盤脆弱，未來恐有路基嚴重流失疑慮，決議完整回歸國有財產屬管轄。

台八線一八一．五公里白沙橋路段，在二○一三年時發生多次坍方，累計坍方土石量體達百萬立方公尺，坍滑範圍長約七百公尺、高度差八百公尺，白沙橋更被深埋約十七公尺，長春祠到天祥路段被迫中斷，影響當地民生。

公路總局表示，白沙橋大崩塌後，決議改道重建，新復建工程進度原本超前，卻因便道路基屢屢遭颱風大雨沖刷流失，影響整體施作進度，加上去年六月豪雨，導致立霧溪水暴漲，沖走停放在河床上的大量機具，才會影響竣工期程，但仍趕上原定計畫十月底正式通車。