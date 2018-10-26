〈北部〉苗栗大閘蟹評鑑 邱俊義再奪特等獎

2018-10-26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府輔導養殖大閘蟹，並連年舉辦大閘蟹評鑑，昨天評鑑出爐，由來自獅潭鄉的年輕蟹農邱俊義二度奪得特等獎。因中國進口的大閘蟹日前又被驗出含有戴奧辛，已流入市面，縣府強調，苗縣大閘蟹上市前都要通過六十四項藥檢，保證讓消費者吃得美味又健康。

上市前要通過64項藥物殘留檢驗

縣府農業處指出，縣府七年前起輔導推廣大閘蟹養殖，從蟹苗引進、專屬飼料、水質抽驗，乃至上市前要通過六十四項藥物殘留檢驗，達到百分百檢驗合格才夠格掛上苗栗優質大閘蟹產地標章和防偽蟹環，防偽蟹環背後的QR碼可以掃瞄查詢完整的生產履歷，包括大閘蟹的身家背景、蟹農的養殖資料與各種檢驗報告都看得到。

由於日前爆出進口中國大閘蟹業者於未取得產品輸入許可前，便擅自販售，食藥署卻驗出含超標的戴奧辛和戴奧辛類多氯聯苯，且已流入市面，讓消費者人心惶惶。縣府昨天也呼籲消費者選購無毒養殖的苗栗大閘蟹，保證吃得安心又健康美味。

今年苗縣大閘蟹評鑑有廿八人參賽，昨天由漁業署、水產試驗所等專家組成的評審團，依每隻大閘蟹的「肥滿度」、「外觀」及「口味」評選。特等獎由邱俊義拿下，頭等獎則有吳孟庭、陳雲湧、張錦雲、古瓅心、王瑞銀、陳石豐。

消費者欲購買或品蟹可洽苗栗縣優質大閘蟹產銷協會總幹事陳雲湧，電話0920-091695；苗栗大閘蟹養殖發展協會理事長范賢達，電話0963-254960；苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會總幹事徐金堆，電話0919-845353。