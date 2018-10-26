〈北部〉地價稅凍漲案 陳見賢、邱鏡淳「8年好合」 破功

2018-10-26

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨籍新竹縣議會副議長陳見賢八年多前擔任議長迄今，跟同黨縣長邱鏡淳互動始終呈「八年好合」狀態，但昨天卻為地價稅是否凍漲而爆裂痕！鮮少口頭質詢的陳見賢痛陳縣府調公告地價應循序漸進，「不能三天不吃飯，卻一天吃卅碗！」還轟縣府事事請示中央，等請示有結果， 縣長都已不是邱鏡淳了！要縣府幹嘛，叫內政部來管不就好了！

邱：不會被關原則下 會再研究

縣長邱鏡淳說「我邱鏡淳不會被關這個原則之下，我願意去做這個事情！其他我們回去再研究。」 縣府稅捐局局長彭惠珠答詢時一度緩頰說，因繳稅通知書已在日前全面寄出，納稅義務人不能任意繳納非稅單上所載的金額。她建議大家仍依稅單繳款，未來再依實際課徵的公告地價看是否需要退補。

多萬元以上可分期或延繳

彭惠珠說，因應爭議，決定只要這次因公告地價調高稅金增加一點五倍以上、且稅金多了一萬元以上的人，可申請分期或延期繳納，一期都是以一個月為期間，分期者繳納最多可申請分六期繳付。延期者，最多只能延後五個月才一次繳清。但因買賣、繼承等原因導致土地增加或持分增加，或因使用情形變更而讓稅金增加的人，不能申請。

初步統計全縣共有三七六九件，其中稅金總額在一到五萬元間的有二九七九件，他們可以申請分二到三期繳納，或晚一到兩個月繳清。稅金總額在五到十萬元間的有四六四件，可申請分二到四個月繳付，或延一到三個月繳清。總額在十萬元到卅萬元之間的共有二○五件，可分二到五期繳款，或申請晚一到四個月繳納。總稅金在卅萬元以上的共有一二一件，這些人可申請分二到六期慢慢繳，或延遲一到五個月繳清。

陳見賢說，已經接獲太多的抗議和陳情，所以他才會跟議長張鎮榮一起提案要求縣府凍漲今年的地價稅，結果卅二席議員中有廿七人連署支持。共同的訴求就是希望縣府允諾，且立刻重新召開地評會再評訂過今年的公告地價。