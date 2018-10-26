〈中部〉台中市議員選舉第四選區 5老將4新人 藍保2、綠搶3席

2018-10-26

記者歐素美／特稿

第四選區（豐原、后里，應選五席、九人參選），現任的國民黨張瀞分、陳本添，民進黨謝志忠、翁美春及無黨籍陳清龍皆尋求連任；民進黨另提名新人劉厚承；前后里鄉代會主席王朝坤及后里區長賴同一以無黨籍參選，前國代劉劍成的胞弟劉劍鋒則以台灣整復師聯盟工黨參選，形成九搶五的局面，人人有信心、個個沒把握。

民進黨部分，為求議員席次過半，增加提名劉厚承，劉厚承挾著市長林佳龍全力支持的光環，加上主打年輕選票，實力不容小覷，老將謝志忠及翁美春都擔心選票被瓜分，備感壓力。

國民黨部分，這次雖僅保守提名陳本添及張瀞分兩人，但陳本添、王朝坤、賴同一及劉劍鋒都出身后里，陳本添是本屆的「當選尾」，與本屆「落選頭」的王朝坤，僅相差五十六票，在泛藍瓜分后里選票的情況下，迫使陳本添不得不積極往豐原區尋求票源，連帶牽動同黨的張瀞分選情。張瀞分在本屆挾著擔任豐原區長的資源及優勢，選票只小贏翁美春，加上年紀較大，選民是否繼續買單，是一大考驗。

無黨籍的王朝坤這次捲土重來，背後雖有后里區農會系統的支持，來勢洶洶，但受到賄選疑雲牽累，而無黨籍的賴同一曾在后里公所服務卅餘年，獲得多位前后里鄉長相挺，實力也不差，加上劉劍鋒也參選，后里選票在眾人瓜分下，王朝坤能否突破上次佳績，仍有待觀察。

相較之下，大本營在豐原區的陳清龍，因推動「水岸花都」有成，選情相對穩定；外界認為民進黨受到中央執政拖累，想搶下過半三席，很拚；國民黨則面臨眾多泛藍候選人搶票，老將也可能因票源被稀釋而中箭落馬。