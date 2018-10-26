〈中部〉集塵灰變資源？ 控中龍污染 民團告市府掩護

2018-10-26

〔記者張瑞楨、蘇金鳳、歐素美、蔡淑媛／台中報導〕十多個民間團體昨天於台中高等行政法院開記者會，指控台中市政府涉嫌掩護台中第二大空氣污染源中龍鋼鐵公司，僅憑著一張「對照表」，宣稱集塵灰等廢棄物是資源，就通過環境影響評估審查，讓中龍的廢棄物可以超過限量，他們提起行政訴訟，聲明撤銷環評審查，中龍公司應重新提出環境影響評估，不要為了賺每公斤粗鋼約五毛錢的利益，禍害台中、彰化居民。

環局：依規定不需重辦環評

對此，中市環保局指出，中龍公司上述「對照表」，主要將「可資源化處理物質」更名為「資源物質」，「資源物質」可再利用，該公司沒有增加設備與產能，與環評施行細則所稱的產能擴增十％以上需重辦環評的規定，兩者情形不相同。中龍公司則強調，申請過程依法令辦理，該公司不斷精進研發並提升環境保護等技術，各項排放檢測都遠低於環評承諾與中央、地方排放標準。

環境權保障基金會等團體十多人昨天質疑說，環保署於二○一五年三月發現中龍一年總廢棄物達二百九十七萬公噸，超過環評核准的每年廿七萬公噸，遂要求中龍變更環評，中市環保局召開環評委員會審查，中龍鋼鐵用一張「對照表」，宣稱部分廢棄物（包括電爐集塵灰）是可再利用的資源，不受每年廿七萬公噸限制，中市環保局就審核通過。

民間團體指出，中龍去年生產五百七十一萬公噸粗鋼，獲利廿九億元，平均每公斤只賺五毛錢，賺一點錢卻造成污染，不划算也不值得，他們訴願被駁回，只能向法院控告中市政府，昨天是首度開庭，希望法官撤銷環評許可。