〈中部〉120年大同國小 歷史建築校舍修復落成

2018-10-26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕創校一百廿年的西區大同國小，校內前棟大樓是歷史建築，市府編列七千餘萬元進行舊校舍修復再利用工程昨日落成，市長林佳龍盼具有歷史價值的校舍繼續保存，更活用延續教育功能。

市府編列7千餘萬元整修

大同國小指出，創校迄今一百廿年，校內前棟大樓興建於日治時期（一九三四年），兩層樓的一字長型建築物，建築牆身屬磚牆構造，外牆以洗石手法裝飾，樓梯間柱飾精美罕見，市府在二○○四年登錄為台中市歷史建築。

校方指出，因校舍在九二一地震時受損，包括樑柱龜裂、天花板滲水等，多年來導致牆體、天花板的木作、裝修等損壞，磨石子地板也產生裂縫，市府申請中央補助並自籌經費，編列七二九四萬餘元整修，去年三月開工，九月底終完工。

市長：規劃8年50億老校舍整建

昨日新修復校舍落成，林佳龍肯定老建築繼續活用，發揮百年樹人功能；他強調，教育是「十年樹木，百年樹人」工程，市府規劃八年五十億老舊危險校舍整建計畫，協助學校更新硬體，盼投資下一代，作育英才。

大同國小校長鄭麗娟指出，共修復教室廿間、辦公室十間，另有多功能教室、專科教室、教具室、校史室及藝廊、視聽教室等空間，將持續發展學校特色，讓學生享受更活化的教育。