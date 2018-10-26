〈中部〉花博「花舞館」亮相「花之信約鐘」啟動

2018-10-26

〔記者歐素美／台中報導〕台中世界花博后里園區「花舞館」昨公開亮相！市長林佳龍與立委洪慈庸等一起啟動「花之信約鐘」，令人驚豔，該鐘採用六千多枝文心蘭打造而成，每整點響起優美樂章並有夜間燈光秀，營造浪漫氛圍，館內還有利用大量蝴蝶蘭打造的超大型「蘭花知識雲」，十分吸睛。

位於后里馬場 是永久館

台中花博即將開幕，教育局昨舉辦位於后里馬場園區的「花舞館」搶先看記者會，林佳龍表示，花舞館是一座永久館，場館外牆是挑戰度很高的曲面設計，造型很像蝴蝶蘭「跳舞的女孩」姿態，兩個場館構成一個「8」字形，宛如無限大的符號，也代表台中花博傳達的理念，就是人與大自然的和諧共生、共享、共好的願景。

林佳龍說，其中一個很重要的展區是「達爾文的微笑」，呈現出困惑達爾文的謎題，最終被後人解答出來的有趣科學史，歡迎大家來看台中花博，可以看到台灣的美好與國力。

採用六千多枝文心蘭打造

花舞館分成「競賽館」及「蘭花館」兩大場館。競賽館正中心設計垂掛而下、高達七米的花球鐘「花之信約鐘」，採用六千多枝文心蘭打造而成，夜間場內燈光會隨著音樂鐘變換氣氛，令人驚豔。該館在花博期間將規劃不同主題的花藝競賽與展示，精彩可期。

蘭花館則以台灣蘭花王國為主題，回顧台灣蘭花的起源、蝴蝶蘭的崛起、育種的奇蹟、蘭花王國的誕生、蘭花生技的發展等。其中，「蘭海盛宴」以蘭花知識雲為設計概念，用大量蝴蝶蘭打造而成，結合網路的運用，遊客只要在螢幕上點選三個最感興趣的關鍵字，即可對應出一種專屬的蘭花，十分吸睛。

國產材台灣館─森之屋先開幕

除了花舞館，林務局、台大實驗林管理處及八家國產材業者在后里森林園區合力打造「國產材台灣館─森之屋」，昨也搶先開幕，該館曾於台北國際建築建材暨產品展獲頒「優良參展企業形象獎」，也是花博園區唯一可拆式移動展館，展示各種國產材，希望民眾建材多選用國貨，減少碳足跡更環保。