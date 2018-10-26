〈中部〉《小檔案》遠東戲院：日治彰南行政中心

2018-10-26

位於北斗鎮的遠東戲院原址為清代時期「寶斗街」許姓家族之私人花園「梅亭」，當地秀才許從龍在此建了一座「鵲館」，並設帳授徒，為當地培育人才的搖籃之一。一八九五年，日軍攻打台灣，日本北白川宮能久親王曾於「鵲館」駐紮，後在此設立北斗辨務署，成為彰南地區的行政中心，而土地也轉為當地政府所有。

一九五六年，台灣電影業興起，北斗鎮公所出地並與十多位股東合資，興建遠東戲院，在當時是南彰化唯一戲院，直到電影業沒落而關門，至今荒廢已二十多年。 （記者陳冠備整理）