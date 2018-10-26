〈中部〉北斗公所行政訴訟敗訴 遠東戲院古蹟確認

2018-10-26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮遠東戲院為一九五○年代建物，二年前被文化局列為縣定古蹟，所有權人北斗鎮公所反對，提起行政訴訟請求撤銷，日前最高行政法院判處北斗鎮公所敗訴，確認遠東戲院的古蹟身分。北斗鎮長楊麗香表示，對此結果只能接受，但希望縣府要好好活化，不是讓它變成蚊子館；彰化縣文化局長周馥儀則表示，遠東戲院未來要如何規劃使用，一定會和地方民眾討論。

北斗鎮長：只能接受 勿變成蚊子館

北斗鎮遠東戲院原址為日治時期的「北斗辨務署」，是彰南地區的行政中心，土地屬於政府所有。一九五六年時，台灣電影事業興起，由北斗鎮公所出地並號召十多位民間股東合資興建遠東戲院，曾輝煌一時，電影業沒落後關門，至今荒廢二十多年。北斗鎮公所有意重建為商場，以繁榮地方商業，但不少文史專家認為遠東戲院是全台唯一有公股戲院舊建築，內有電影放映文物，外觀具備五○年代台灣建築工藝研究價值，皆具重要意義。

前年被列為縣定古蹟 公所提訟促撤銷

二○一四年，彰化縣八卦山文化協會將遠東戲院提報文化資產，經彰化縣文化局審議，二○一六年七月列為縣定古蹟，引起地主北斗鎮公所不滿，提起訴訟，一、二審皆敗訴，今年一月由最高行政法院發回高等法院更審，再度遭駁回，但北斗鎮公所不死心，今年二月再提上訴，日前最高行政法院駁回上訴。

北斗鎮公所主張，遠東戲院早已因火災之故，屋頂衍樑內裝等皆已損毀殆盡，荒置數十年之久，並無任何特別之處，且其以往為許姓家族之私人建築，並無出現任何歷史知名人物，指定為古蹟無任何實益，至於戲院的「洗石子建築」在台灣甚為常見，不是特殊建築技術流派，沒有保存價值。

但最高法院認為，遠東戲院為公股戲院舊建築，具有重要意義，北斗也是台灣知名古鎮，原有的三級古蹟奠安宮已遭拆除，剩下北斗遠東戲院保存良好，指定北斗遠東戲院為縣定古蹟，是保存台灣電影文化重要的一部分。因此，法官審酌北斗鎮公所並未提出具有專業學術依據具體理由，最後判決上訴駁回，全案定讞。