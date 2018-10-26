〈中部〉救人拒餽贈 消防員獲選嘉縣廉潔楷模

2018-10-26

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣消防局民雄分隊員高健豪從事消防外勤工作十三年，多次搶救患者生命，民眾拿現金、禮品及餅乾要致謝，全被他退回或報交政風室，經縣府政風處評比為今年全縣廉潔楷模最高分，昨獲表揚後謙稱「只是盡自己的本份」。

高健豪多次出勤救援瀕死的傷病患，患者經急救後存活出院，去年九月救護一名蔣姓傷患時，蔣拿出一千元要當紅包致謝，他立即婉拒；高在隊部值勤時，曾遇到民眾拿杏仁粉感謝消防單位施救，也曾有消防器材公司人員在消防安檢工作完成後，放置餅乾在值班台，他全交給政風室。

三年前，民雄鄉保生街發生住宅火警，高健豪冒險進入火場一樓救出兩人，再到二樓發現一名男子受困陽台，但原路被火舌吞噬，幸處置得宜，帶著男子逃生，成功救出三人。

嘉縣府表揚10位廉潔楷模

嘉義縣警察局巡佐蔡建彰、警員蔡育昌除多次拒收民眾餽贈的水果，還關懷弱勢者，協助請領急難救助；大林地政所測量員葉旻倉完成土地鑑界作業時，曾有民眾放餅乾和飲料在其車內，他將禮品送交政風室，並把處理經驗分享給新進人員。

獲獎者還有水上地政所課長蔡忠孝、布袋鎮公所里幹事蔡政柏、水上地政課長江欣怡、公車處課長陳思良、水利處技士巫虹稼、農業處約僱人員陳瑩如，昨都由副縣長李明岳頒發獎狀、禮券。