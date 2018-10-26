〈中部〉嘉市議會臨時會》涂醒哲請假挨批 內政部：議會誤解釋憲

2018-10-26

〔記者王善嬿、陳璟民／嘉市報導〕嘉義市議會昨起召開五天臨時會，民進黨籍市長涂醒哲請假三天，與會期「強碰」，議長蕭淑麗發新聞稿質疑涂違反大法官釋字第七三五號而迴避開會、內政部日前函釋是協助涂選舉，對此，內政部強調，地方議會臨時會是因特定事項而召開，應以討論特定事項為限，不應如同定期大會而安排質詢，司法院解釋並沒有否定此一精神，希望相關討論回歸法令，不要選舉操作。

蕭淑麗質疑內政部為涂助選

內政部指出，釋字第七三五號是就立法院不得於臨時會中審議「不信任案」部分作成違憲宣告，並未否定臨時會是以處理召集臨時會之特定事項為目的，「嘉市議會對司法院的解釋理解錯誤。」

市府︰副市長代理列席 無擺爛

市府民政處長吳芯榆受訪說，這次臨時會不受理市府、議員提案，只有市政討論，依內政部上月二十日函釋，市長得受邀列席說明，但沒有強制性，市長請休假並獲內政部同意，涂醒哲基於尊重議會，也向議會備查，由副市長張惠博代理並與一級主管都列席，尊重議會且無擺爛。

蕭淑麗會後受訪表示，多數議員也是候選人，仍本於職責出席開會，涂醒哲雖依法向內政部請假，但民眾觀感如何？可受公評。

議程無重大議題 有議員認浪費

民進黨議員蔡文旭表示，這次會期扣除週末與開、閉幕日，只剩今天上午「市政討論」議程，有什麼重大議題要討論？民進黨議員王美惠認為，這次開會等於只領出席費而已；無黨籍議員蔡榮豐說，當了三十多年民代，僅這次臨時會不受理市府、議員提案，「浪費、開甚麼會」，接著表明「明天起，我不領出席費，也不再出席臨時會」。