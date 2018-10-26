〈中部〉李進勇拚北港觀光 張麗善爭斗六平交道高架納前瞻

2018-10-26

〔記者林國賢、黃淑莉／雲林報導〕民進黨雲林縣長候選人李進勇昨至北港掃街拜票，李進勇強調，縣府積極辦理北港溪魅力河段環境營造工程、北港百年藝鎮再造歷史現場計畫等，提升北港榮景；國民黨候選人張麗善爭取斗六市平交道高架化工程，要求中央將這項工程納入前瞻計畫，改善市區交通瓶頸。

李北港拜票 陪晨運民眾慢跑

李進勇、北港鎮長張勝智及縣議員候選人蔡岳儒、林昀蔚等人一早七點多到北港運動公園及附近早市掃街拜票，李進勇與晨運民眾一起慢跑一段，並逐一與民眾握手問好，支持者高喊「凍蒜」、「加油」；李進勇表示，縣府現正積極辦理北港溪魅力河段環境營造工程、北港百年藝鎮再造歷史現場計畫等，打造北港鎮成為雲林最具遊憩潛力的景點。

斗六市區現有七座平面道路與鐵路交會平交道，形成市區交通瓶頸，也阻礙區域發展，以鎮北路平交道為例，尖峰時段幾乎三五分鐘就有一列火車經過，地方要求立體化已經多年，每逢選舉更是候選人必提政見，昨天中午張麗善邀請內政部營建署、交通部路政司等官員到鎮北路平交道實勘，她強調，中央一定要將這項工程納入前瞻計畫，只是給個幾百萬元進行可行性評估，根本無濟於事。

縣府︰可行性評估通過期中報告

雲林縣政府新聞處長張凱傑指出，斗六市區平面道路與鐵路七個交會處，從育英北街到味全斗六廠，全長約五公里，影響交通順暢也阻礙都市發展，經交通部補助九百萬進行可行性研究，目前已通過期中報告；交通部路政司專門委員蔡書彬表示，雲林縣政府最慢明年年中就會完成評估，進入下一個階段討論。