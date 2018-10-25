〈南部〉安平古堡 今辦吉他快閃慶生

2018-10-25

〔記者邱灝唐／台南報導〕今年是台南安平古堡奠基第三九五週年，安平區公所與社區居民為慶祝這個特別的時刻，接力舉辦慶生活動，將於今日在古堡內發起快閃，以吉他演奏慶賀古堡生日。

荷蘭人於一六二三年在台灣建立一座簡單的據點，也就是安平古堡的前身，歷經「奧倫治城」、「熱蘭遮城」或「王城」等名稱，現今以「安平古堡」的名號為眾人所知。文朱社區發展協會今日早上十點在古堡內用吉他演奏，以快閃且彈唱的方式為生日暖場，最後再邀請民眾共同空拍合影，表達心中祝福。