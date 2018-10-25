〈南部〉關廟山西宮王船醮 鑑醮神明已逾1300尊

2018-10-25

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕遠近馳名的關廟山西宮，暌違十二年的王船醮，昨晚舉行請王開光的重要科儀，活動即將進入最後高潮，而各地也熱烈響應，前來鑑醮的神明已逾一千三百尊，持續增加中。

主祀關聖帝君的山西宮，正舉辦戊戌科慶成祈安五朝王醮，前天中午完成旗牌官報到之後，昨晨進行火醮起鼓儀式，在道長帶領下，建醮董監事、主會團等虔誠參拜。

山西宮主委歐明堃表示，十二年前的王船醮，鑑醮神明逾一千兩百尊，這次已比上一科還多，真的很感謝各界力挺。

週六架棚 週日境內遶境

本週五王醮起鼓，週六進行「架棚」，歐明堃說，山西宮轄境有關廟十一里，以及龍崎的崎頂、中坑兩里，當天至少有十三陣頭，廟前集結後，展開關廟新光與龍崎的遶境活動，熱鬧可期。

週日則是境內遶境，之後就進行王府科儀，接著水醮、路醮、普度，十一月三日交陪境遶境，四日則是壓軸的燒王船。

力挺山西宮的王船醮，交陪境的歸仁區仁壽宮，以及昔稱「大人廟」的保西代天府，十一月三日將前往「逗熱鬧」，轄內角頭廟的文、武陣正勤加操演，屆時共襄盛舉。

為了讓神明校閱訓練成果，本週六保西代天府舉辦架棚，包含蜈蚣陣的八個陣頭將接力操演；週日則是仁壽宮架棚，連同北安宮的前鋒轎，共有十三陣參與，精彩可期。