〈南部〉IESF電競賽 球后小戴拍宣傳片

2018-10-25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕由中華民國電子競技運動協會（CTESA）與高雄市政府合辦的「2018 IESF 世界電競錦標賽」將在下月九日到十一日於高雄巨蛋登場，世界球后戴資穎也現身替賽事拍攝宣傳影片，力邀民眾前來參與盛會，共同見證高雄的真正魅力與強大實力。

「堅持到底，燃燒青春熱血！」出生於高雄的世界羽球球后戴資穎，在影片中揮動球拍，為宣傳片帶來強而有力的開頭，儼然是「2018 IESF 世界電競錦標賽」的最佳代言人。

許立明︰打敗數個國家獲主辦權

高雄代理市長許立明也參與宣傳片的拍攝，他說，為了年底這場比賽，自去年下半年即開始準備，在前市長陳菊的力邀下，高雄市才能打敗中、韓等數個競爭國家與城市，獲得「2018 IESF 世界電競錦標賽」的主辦權。

除了小戴跟許立明同框向世界宣傳「2018 IESF 世界電競錦標賽」、介紹高雄以外，重要的贊助商、中華電信協理陳建志與威剛科技董事長陳立白也現身宣傳片中邀請民眾參加這場難得的世界級電競盛會，賽事期間，國際奧委會主席等重量級國際貴賓更將蒞臨高雄現場，想親眼目睹世界電競高手的對決和巨星歌手演出，民眾可上KKTIX售票平台（http://2018iesf-wc.com.tw/tw/ticket-info）及全台全家便利商店 FamiPort搶票。