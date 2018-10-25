〈南部〉延續「太陽花」 基進、時力選將拚突圍

2018-10-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長選戰已成全國焦點，高市議員選情其實也很火熱，地方人士注意到除了藍綠，同屬太陽花系列的基進黨、時代力量幾位新世代候選人也很拚，甚至傳出至少兩人有機會突圍，延續太陽花價值。

基進黨、時代力量都是太陽花學運主力，基進黨選擇以高雄為總部深耕、再往外發展，時力則以中北部為大本營，近幾年才往南前進。

基進黨推出5位 時力推3位

年底九合一大選，基進黨與時力在高雄議員部分，各自推出五位、三位候選人，八人中年紀最大卅七、最小廿七，平均卅一歲，均有大學或碩士學歷，最大特色是對公共事務有熱忱與看法、都認同台灣自主、以及沒有資源。

平均31歲 均有大學或碩士學歷

基進黨五位候選人包括前鎮小港陳信諭、三民陳柏惟、左營楠梓李欣翰、旗津鼓山鹽埕的洪正、鳳山的李雨蓁；時力三位候選人分別是三民林于凱、左營楠梓林子盟、鳳山的黃捷。

不少民眾發現，在熟悉的藍綠候選人、及許多登記卻不常見的候選人以外，這群年輕人總是很有拚勁，不時穿梭在街頭、市場、公園，積極爭取選民認同；而他們還有個共同點，就是會嘗試向人闡述理念，卻也常被民眾婉拒。

綠營︰至少2位民調近當選席次

綠營人士透露，這八人當中，至少有兩位的民調非常接近該選區當選席次，如果最後階段用力衝刺，說不定可突破藍綠、衝進議會。

藍營人士私下對這群新世代也相當感佩，尤其他們資源相當少，完全憑藉一股對公共事務的熱忱，所代表的年輕人對現代政治思維，值得觀察。