〈南部〉打通台廿六線到台東？ 屏縣長選將交鋒

2018-10-25

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨屏東縣長候選人蘇清泉昨天表示，若他當選縣長，一定打通省道台廿六線串連台東縣銜接台九線，促進東、屏兩縣觀光發展，他會要求道路工程避開阿朗壹古道及自然保護區。

省道台廿六線全長九十三﹒五公里，剩下台東縣南田與屏東縣旭海之間十二公里路段未開闢，但屏東縣政府基於保護「最後一塊淨土」不受破壞，反對發案，並在二○一二年將路線經過的阿朗壹古道劃設「旭海─觀音鼻自然保留區」，縣長潘孟安前上任後，延續前縣長曹啟鴻該項環保政策，儘管引起台東縣的強烈反彈，仍堅持立場。

蘇清泉：工程避開阿朗壹古道

蘇清泉表示，普悠瑪號傷亡事故凸顯交通運輸替代接駁的重要性，鐵道出狀況，陸運交通更顯得重要，他若當選屏東縣長，一定會打通台廿六線，而且絕對不會破壞阿朗壹的生態環境。

縣府：兼顧生態、觀光 拓寬屏199線

對此，屏縣府秘書長邱黃肇崇表示，打通台廿六線仍有破壞生態保護區的疑慮，為兼顧旭海地區交通與觀光發展，縣府除輔導生態導覽解說產業，並向交通部爭取到屏一九九及屏一九九甲線廿多公里道路拓寬經費，第一階段八﹒五公里預算已經核定，即將發包，從旭海通往東、屏交界的台九線壽卡段將更便利，可吸引遊客到訪。