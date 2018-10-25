〈南部〉多元文化美食 關山米國學校上菜

2018-10-25

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣關山鎮是多元族群融合的小鎮，飲食是呈現多元文化的最佳管道，關山鎮農會米國學校昨天舉辦多元文化餐桌，由鎮上不同族群的婦女分享代表家鄉或族群的美食，關山鎮農會總幹事邱美玲表示，盼未來以米國學校為平台，由不同族群的婦女以在地食材烹調多元文化美食，讓遊客更了解關山小鎮之美。

農會開辦多元文化餐桌課程

邱美玲表示，關山鎮除客家、閩南及阿美、布農族族群，還有遠嫁後山的柬埔寨、印尼、越南及中國新住民，欲讓民眾認識多元文化，飲食是最好的交流，獲水土保持局台東分局農村再生計畫補助及輔導，開辦十一堂多元文化餐桌課程。

參與二十名學員來自鎮上各族群，課程中分為原民、台式、及異國料組三組，各族群以在地食材烹煮出代表家鄉或族群的料理，再由授課老師指導擺盤、食品衛生及成本計算等。

發表會吃盡各國、各族群料理

昨天成果發表會上，台式料理組推出梅汁雞湯、炒粄條、胡瓜封、三味蒸雞、梅汁排骨；原民料理組有小米調酒、米貝果、竹筒飯、馬告鹹豬肉、豬的圈、野森林湯、瓜瓜拼盤；異國料理組則包括山東茴香水餃、酸菜白肉鍋、柬埔寨涼拌海鮮沙拉、印尼沙嗲、印尼黃薑飯、越南春捲，讓參與民眾一次吃盡各國、各族群美食，直呼賺到了。

關農米國學校校長彭衍芳表示，多元文化餐桌是個開端，意在找出料理人才，由米國學校擔任平台，民眾到米國學校用餐，還想品嘗以在地食材製作的多元文化美食，便可協助媒合，社區婦女沒有開店負擔，又能分享手藝，一舉數得。