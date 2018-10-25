〈南部〉柴油車補助逾千件 撥款破2億

2018-10-25

〔記者蔡文居／台南報導〕為改善空氣品質，削減PM2.5污染物，台南市環保局自一○六年八月公告實施一、二期老舊大型柴油車淘汰及三期大型柴油車加裝濾煙器補助，獲環保署核定補助逾三億元。根據環保局統計，至本月中旬為止，申請補助相當踴躍，目前已超過一千件，總計核撥金額突破兩億元大關，符合資格的車主得把握機會。

環保局空噪科表示，設籍南市的一、二期老舊大型柴油車（八十八年六月卅日以前出廠）淘汰報廢，以及三期大型柴油車（八十八年七月一日至九十五年底出廠）加裝環保署核定補助的濾煙器，均可申請補助經費；淘汰報廢可依不同期別、車重，申請補助五至四十萬元，加裝濾煙器補助金額則為七至十五萬元不等。

環保局長林健三表示，目前設籍台南市轄內屬一至三期大型柴油車約有一萬輛，自去年八月公告實施淘汰補助及加裝濾煙器補助以來，截至今年十月中旬，民眾申請補助案已突破一千件，目前審核完成撥款已達兩億零十萬餘元。

早鳥優惠額度到12月11日

環保局表示，環保署汰舊補助辦法有早鳥優惠額度，今年十二月十一日（含當日）以後才提出申請者，將有二至五萬不等的降幅，提醒符合資格者，儘速向環保局提出申請；另報廢一、二期大貨車並購買新大貨車者，完成新領牌照登記者還享有五萬元貨物稅減免。