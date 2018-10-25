〈南部〉南二線重鋪 往雙春遊憩區更便利

2018-10-25

〔記者楊金城／北門報導〕發展北門區濱海生態觀光，通往北門雙春濱海遊憩區的區道南二線最近重鋪新路面、植栽綠美化，這條景觀道路讓遊客往雙春遊憩區旅遊更便利了，為觀光加分。

今年遊客人數預估達12萬人次

雙春遊憩區預估今年入園遊客人數成長到十二萬人次，比四年前最慘淡經營時的遊客人數成長兩倍。王姓遊客說，雙春夕陽很美，在沙灘或紅樹林水道欣賞都很棒。

市府觀光旅遊局風景區管理科科長林士群說，雙春遊憩區在公營時，一年破十萬人次，但入園不收費；四年前委外經營後，採收費入園，觀光人次一年慘到只有四萬三千多人次，其後逐年成長，現經營績效已從「Ｖ」字型谷底爬升，值得肯定。

市府爭取前瞻計畫補助一千八百多萬元改善南二線北門錦湖里到雙春濱海遊憩區六．二公里長的道路，南二線西端終點是雙春遊憩區，不僅是條觀光道路，南二線東段連接錦湖里，因路基墊高，也是地方聚落萬一發生淹水災情時對外聯絡道路，不致淹水阻路。

雙春濱海遊憩區位於八掌溪、急水溪之間，是台南市最北端的海濱，昔日「倒風內海」的淤積地，遊憩區有漂亮沙灘、夕照和紅樹林保護區等濕地自然景觀，有「西濱明珠」美稱，是台南市重點發展觀光休閒的遊憩區。

雙春遊憩區引進民間經營後，近年增設星光帳篷、露營區、現撈海鮮宴、自行車、紅樹林水道觀光膠筏，使得觀光回溫。星光帳篷在假日經常供不應求，遊憩區並預估今年入園遊客人數成長到十二萬人次。

北側紅樹林設施大整修

觀旅局目前也斥資約兩千萬元，廿二年來第一次大整修雙春園區北側紅樹林迷宮內的木棧道、涼亭，預計十一月底完工，迎接元旦跨年旅遊潮。

南二線是通往北門雙春濱海遊憩區唯一要道，可銜接台十七線省道、台六十一線西濱快速道路、台八十四線東西向快速道路，把觀光客帶來雙春，便利濱海觀光發展。