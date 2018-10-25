〈南部〉翻轉南迴 東縣展成果招攬遊客

2018-10-25

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣近兩年將施政重心、預算投入南迴地區，並啟動「南迴創生南迴地方生命力共好計畫」，昨天舉辦成果發表，展示一年來地方採擷而創作的十本旅行圖文書、AR導覽APP、VR360°影片，縣長黃健庭表示，希望透過數位方式典藏及呈現，讓更多人注意南迴、進而到南迴旅遊，帶動地方產業發展，也真正翻轉南迴。

創作旅行圖文書、AR導覽APP

黃健庭指出，縣長最後兩年任期把施政重點放在南迴，除提升醫療資源、興建南迴緊急醫療照護中心，大武之心南迴休憩區也準備動工，暑假更舉辦南方以南大地藝術節，除了軟硬體建設，更啟動「南迴創生南迴地方生命力共好計畫」。

黃健庭指出，透過由下而上的地方創生，採擷南迴生活故事，以數位方式典藏及呈現，把南迴地區古老傳說、生活寫實收錄起來，讓更多人注意到南迴、進而被吸引到南迴。

收錄超過120個生命故事

十本旅行圖文書、AR導覽APP、VR360°影片共收錄超過一百廿個生命故事、超過三百張照片及一百幅插畫，主要是收集南迴大武鄉大鳥及大武、達仁鄉土坂及南田，及金峰鄉正興、嘉蘭、新興、歷坵，大麻里鄉多良、新香蘭、金崙等人物及景觀，香蘭國小小朋友搶先嘗試AR導覽APP、欣賞VR360°影片，從不同角度看見社區週邊的美，覺得新奇有趣，也更愛自己的家鄉。