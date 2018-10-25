〈南部〉單車過長欲上普悠瑪 險耽誤發車

2018-10-25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台鐵普悠瑪列車日前在宜蘭翻覆，事故隔天從屏東潮州開往台北的普悠瑪號列車，有乘客帶的自行車尺寸超出規定，與站務人員僵持不下，差點影響發車時間，引發議論。

一度與站務人員僵持

二十二日下午兩點四十四分，潮州車站副站長邱旻杰發現旅客不聽勸，將尺寸過大的自行車帶上普悠瑪號，於是與列車長帶著量尺現場丈量，該乘客的自行車最長邊為一百五十一公分，超過規定的一百五十公分，副站長建議乘客改搭空間較大的自強號，或是退錢解除契約，但乘客認為台鐵「刁難」，直問「我後面的行程延誤，你們要賠償我嗎」。

欲報警 才自行重新拆裝

雙方僵持不下，且可能造成普悠瑪發車延誤，站務人員準備呼叫鐵路警察到場處理，該名乘客在同行友人協助下，才將自行車重新拆裝以符合規定，總算趕在下午三點發車前解決。

潮州站說明依規定辦理

當天的對話過程被公布在網路上，有網友認為，乘客若影響列車發車時間，為了避免誤點，恐衍伸後續行車安全；不少網友也直批乘客是「奧客」，鼓勵副站長「支持台鐵嚴格執法！」、「台鐵加油！不要有模糊空間！﻿」

邱旻杰說明，普悠瑪主要功能是客車且速度快，為顧及乘客安全，會嚴格限制隨身貨物大小，根據台鐵規定，隨身行李尺寸長寬高總合為兩百二十公分，最長邊不超過一百五十公分、重量四十公斤，並無「針對性」，只是依規定處理，也請所有乘客配合。