〈台北都會〉木柵焚化廠煙囪圖案票選 長頸鹿重回台北天空

2018-10-25

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市木柵焚化廠的「長頸鹿煙囪」日前無預警遭環保局除去，且決議換裝為「台灣藍鵲」，挨批摧毀集體記憶。由於重繪長頸鹿的聲量不斷，環局隨後宣布，於十月十五日至廿四日辦理i-Voting，共有長頸鹿、台灣藍鵲及與建築同色三方案可選，交付民眾投票決定。投票至昨晚十二時截止，長頸鹿原圖獲最高票，「長頸鹿煙囪」將重現台北天空。

長頸鹿獲15067票 藍鵲得5446票

環保局六月表示，長頸鹿彩繪因歷經廿四年風吹日曬雨淋，外觀斑駁龜裂，故除去彩繪，一併納入焚化廠整修計畫，並決議將北市市鳥「台灣藍鵲」、市樹「榕樹」及市花「杜鵑」等本土物種的生態意象，納入煙囪彩繪的創作元素。

新圖樣11月施作 明年2月完工

因「還我長頸鹿」的反彈聲浪不斷，環保局七月六日舉辦說明會，會中多數人要求保留原圖，也有人支持改圖，但有里長直指後者是環保局動員的「暗樁」，最後會議宣布，煙囪圖樣異動或保留，最快在七月底定案；環保局七月卅日宣布，新圖樣採i-Voting方式辦理。環保局九月廿六日表示，i-Voting訂於十月十五日上午九時至十月廿四日晚上十二時開放網路投票，圖樣共有三個選項，除了「長頸鹿原圖」、「台灣藍鵲新圖」外，還有「與建築物同色」的單一色調，將依票選最高者彩繪；新圖樣預計十一月施作，明年二月完工，將是全國首座透過i-Voting的煙囪。

至昨晚十二時投票截止，最高票的「長頸鹿原圖」獲得一五〇六七票，「台灣藍鵲新圖」則獲得五四四六票，而「與建築物同色」則獲得四三八票。