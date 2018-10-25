〈台北都會〉自誇公宅數 柯遭郝批無恥、割稻尾

2018-10-25

〔記者沈佩瑤、黃建豪、蘇永耀／台北報導〕台北市長柯文哲公宅政策挨批跳票，但他日前自誇任內推動的公宅數是前市長郝龍斌八年的四．三倍，惹得郝龍斌昨在臉書痛批柯「割稻尾」、「無恥」；他並「提醒」柯，政策跳票就是跳票，不要老拿前朝當擋箭牌。柯昨一改過去自認「已經很厲害」的態度，僅說「市政本來就是延續的，總不可能郝時期發包的不蓋拆掉」。

柯指是前任市長的4.3倍

柯文哲於二○一四年選前喊出八年要蓋五萬戶公宅，但上任後目標不斷下修，甚至改稱四年兩萬戶「開工」，以往他多半回以不用去硬湊數字，且已完工、已開工至今年底可到一萬兩千戶，「就已經很厲害」。他日前出席公宅論壇時避談「四年兩萬戶」支票跳票，卻強調四年任內推動公宅戶數是前市長郝龍斌主政八年的四．三倍。

郝：政策跳票就是跳票

郝龍斌昨在臉書以「政治人物不要只會無恥的割稻尾、欺騙選民」為題，質疑柯宣稱自己的「發包」戶數是前朝的四．三倍，但有多少是在前任市長任內取得土地、社區溝通、編列預算、招標、規劃、設計、發包？

怒指不要拿前朝當擋箭牌

並指，有哪些公營住宅完全與前朝無關，是真正由柯市長一手包辦的公營住宅？他並「提醒」柯，政策跳票就是跳票，不要老拿前朝當擋箭牌。

柯改口：市政是延續不可能拆掉

柯昨出席活動後受訪談及對郝龍斌批評的看法，用「蓋公宅本來就是延續的」解釋，他表示，總不可能郝龍斌時代發包的就不蓋拆掉。話鋒一轉，柯指自己四年任內發包的數量，是郝時代八年的好幾倍，大概有超過四倍，不過他覺得認真做就好，不要去打口水戰。

柯並多次強調是「發包量、工程量」勝過郝市府，也許郝市府沒有把蓋公宅列為主要政策，但他希望用蓋公宅解決北市的居住問題，所以有花比較大的力氣處理這塊。至於郝龍斌嗆柯「割稻尾」、「無恥的政治人物」、「拿前朝當擋箭牌」等批評，柯只重申，市政是連續的，前朝做對的還是會說對，但不對就是不對。

不過，柯昨下午主持公安會報時，提到台北市的包租代管效果很差，在台北市三萬多戶空屋中，只有四百多戶願意託管，不是只靠都市發展局就可解決，還需要找稅捐稽徵處，用稅的方式來解決。

柯質疑小英20萬公宅政策

柯文哲接著說，台北市空屋有六萬多戶，超過一年以上沒人住的有三萬多戶，要再蓋公宅也是怪怪的。房子是用來住的、不是用來炒的，而且他後來發現，全台灣空屋有六十多萬戶，「那蓋廿萬戶公宅的理由是什麼？」「我跟小英（總統蔡英文）是同一組老師教的，只是我有發現問題，她沒有發現。」

總統府：含包租代管8萬戶

對此，總統府發言人林鶴明回應，政府的社會住宅政策很清楚，一直都是包含包租代管和直接興建，兩者加起來希望達到廿萬戶的目標（政府直接興建十二萬戶、包租代管八萬戶），柯市長可能不清楚政策細節，也藉此說明。各縣市都很努力在達成目標，讓年輕人可以減輕經濟壓力。台北市的年輕人居住壓力最大，希望柯市長一起加油。