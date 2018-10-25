〈台北都會〉自誇公宅數 柯遭郝批無恥、割稻尾

2018-10-25

〔記者沈佩瑤、黃建豪、蘇永耀／台北報導〕台北市長柯文哲公宅政策挨批跳票，但他日前自誇任內推動的公宅數是前市長郝龍斌八年的四．三倍，惹得郝龍斌昨在臉書痛批柯「割稻尾」、「無恥」；他並「提醒」柯，政策跳票就是跳票，不要老拿前朝當擋箭牌。柯昨一改過去自認「已經很厲害」的態度，僅說「市政本來就是延續的，總不可能郝時期發包的不蓋拆掉」。

柯指是前任市長的4.3倍

柯文哲於二○一四年選前喊出八年要蓋五萬戶公宅，但上任後目標不斷下修，甚至改稱四年兩萬戶「開工」，以往他多半回以不用去硬湊數字，且已完工、已開工至今年底可到一萬兩千戶，「就已經很厲害」。他日前出席公宅論壇時避談「四年兩萬戶」支票跳票，卻強調四年任內推動公宅戶數是前市長郝龍斌主政八年的四．三倍。

郝：政策跳票就是跳票

郝龍斌昨在臉書以「政治人物不要只會無恥的割稻尾、欺騙選民」為題，質疑柯宣稱自己的「發包」戶數是前朝的四．三倍，但有多少是在前任市長任內取得土地、社區溝通、編列預算、招標、規劃、設計、發包？

怒指不要拿前朝當擋箭牌

並指，有哪些公營住宅完全與前朝無關，是真正由柯市長一手包辦的公營住宅？他並「提醒」柯，政策跳票就是跳票，不要老拿前朝當擋箭牌。

柯改口：市政是延續不可能拆掉

柯昨出席活動後受訪談及對郝龍斌批評的看法，用「蓋公宅本來就是延續的」解釋，他表示，總不可能郝龍斌時代發包的就不蓋拆掉。話鋒一轉，柯指自己四年任內發包的數量，是郝時代八年的好幾倍，大概有超過四倍，不過他覺得認真做就好，不要去打口水戰。

柯並多次強調是「發包量、工程量」勝過郝市府，也許郝市府沒有把蓋公宅列為主要政策，但他希望用蓋公宅解決北市的居住問題，所以有花比較大的力氣處理這塊。至於郝龍斌嗆柯「割稻尾」、「無恥的政治人物」、「拿前朝當擋箭牌」等批評，柯只重申，市政是連續的，前朝做對的還是會說對，但不對就是不對。

不過，柯昨下午主持公安會報時，提到台北市的包租代管效果很差，在台北市三萬多戶空屋中，只有四百多戶願意託管，不是只靠都市發展局就可解決，還需要找稅捐稽徵處，用稅的方式來解決。

柯質疑小英20萬公宅政策

柯文哲接著說，台北市空屋有六萬多戶，超過一年以上沒人住的有三萬多戶，要再蓋公宅也是怪怪的。房子是用來住的、不是用來炒的，而且他後來發現，全台灣空屋有六十多萬戶，「那蓋廿萬戶公宅的理由是什麼？」「我跟小英（總統蔡英文）是同一組老師教的，只是我有發現問題，她沒有發現。」

總統府：含包租代管8萬戶

對此，總統府發言人林鶴明回應，政府的社會住宅政策很清楚，一直都是包含包租代管和直接興建，兩者加起來希望達到廿萬戶的目標（政府直接興建十二萬戶、包租代管八萬戶），柯市長可能不清楚政策細節，也藉此說明。各縣市都很努力在達成目標，讓年輕人可以減輕經濟壓力。台北市的年輕人居住壓力最大，希望柯市長一起加油。

  • 馬郝柯公宅政績比較。（資料來源：都發局 製表：記者鍾泓良）

    馬郝柯公宅政績比較。（資料來源：都發局 製表：記者鍾泓良）

  • 柯文哲挨批割稻尾議題一覽表。（整理：記者沈佩瑤）

    柯文哲挨批割稻尾議題一覽表。（整理：記者沈佩瑤）

  • 台北市長柯文哲日前自誇任內推動的公宅數是前市長郝龍斌八年的四．三倍，惹得郝龍斌昨在臉書痛批柯「割稻尾」、「無恥」。（記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲日前自誇任內推動的公宅數是前市長郝龍斌八年的四．三倍，惹得郝龍斌昨在臉書痛批柯「割稻尾」、「無恥」。（記者黃耀徵攝）

相關關鍵字： 2018九合一選舉 台北市 市長選舉