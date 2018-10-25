〈台北都會〉84歲陳煥堂 獲台灣陶藝成就獎

2018-10-25

〔記者邱書昱、陳心瑜／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館公布「二○一九台灣陶藝獎」成就獎得主，八十四歲陶藝家陳煥堂獲得殊榮，他在工業陶瓷貢獻良多，並在教育界作育英才；另外，第二屆新北市文化貢獻獎昨頒獎，台灣第一位女性布袋戲大師江賜美、京劇大師吳興國、書法大師張炳煌及水下考古先驅臧振華四人獲獎。

陳煥堂畢業於台灣師範大學藝術系（現為美術系），先擔任教職再考取公費留學，赴日本京都市立藝術大學主修陶藝，獲聘為日本岐阜縣多治見市陶瓷器試驗場特別研究員，及聯合工業研究所（現為工業技術研究院）工程師，也曾奉派到巴拉圭指導製陶技術，協助巴拉圭製作第一件上釉的高溫陶。

陶博館長吳秀慈推崇陳煥堂在專業領域佔有一席之地，在精密陶瓷界、教育界也深受肯定，受邀到世界各地參展，出版多本專業著作，並獲得新竹市百大藝術家、客家百大美術家等榮耀，陶博館明年將展出陳煥堂的大型展覽。

新北文化貢獻獎 4大師獲肯定

另外，第二屆新北市文化貢獻獎昨天頒獎，由市長朱立倫頒發，獎座由雕塑大師朱銘設計；文化局規劃「生生—新北文化貢獻獎特展」，即日起至十月三十日在市府一樓展出，以互動方式展出大師們的作品與故事。

四位得獎者都表示文化傳承的迫切性，八十六歲江賜美是少數的女性布袋戲演師，有「戲海第一女神龍」之稱，她說，已經做了七十年，但不覺得老，還要繼續打拚。

臧振華分享說，考古就像偵探，要不斷挖掘，「上窮碧落下黃泉、動手動腳找東西」；吳興國表示，得獎後更感受到傳承文化的重責，希望持續為京劇做各種嘗試；張炳煌說，他結合書寫和數位科技，否則傳統再優美，沒有傳承也無法延續。