〈台北都會〉基隆市復興路建案開挖 路裂14米長

2018-10-25

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中山區復興路二一二巷五弄一處空地，目前正準備蓋房子，但這兩天工地周邊路面出現龜裂，昨天更發生地層下陷，驚現十四公尺長裂縫，深度連整隻手掌都可沒入；市府昨天會勘後要求建商停工，先進行安全鑑定及監測，確保工程品質及安全沒問題才能施工。

兩天前就有龜裂 昨天加劇

市議員施世明、張錦煌及當地德和里里長曾聖為指出，這處空地以前是停車場，準備興建地下一層、地上七層的房屋，正在進行水保工程，但從兩天前起，周邊路面就陸續出現龜裂，昨天上午十點多，路面更因龜裂發出巨響，出現約十四公尺長裂縫，約有一根菸蒂的寬度（二到三公分不等），深度更達整隻手掌，讓居民憂心不已，更擔心災情擴大，危及周邊民宅安全。

居民指稱，工地下方的排水涵管疑似被截斷了，質疑九月初基隆急降雨造成復興路二一二巷淹水，就是因為排水無處宣洩所致；施世明、張錦煌要求市府督飭建商停工，立即施工補救讓民眾安心。

市府：先開罰 審核通過才復工

市府昨晚表示，這處新建工地正在開挖地下室工程，深度約三到五公尺，造成路損部分將依違反建築工程施工中管制要點罰鍰一萬八千元，已要求建商在開挖的地下室，以混凝土塊支撐道路邊坡、修補道路裂縫並監測下陷情形，後續再提送安全報告書，等審核通過後才能復工，至於民眾質疑排水涵管受損部分，也會一併釐清。