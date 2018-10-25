〈台北都會〉資收戶拒善款 獲贈手推車感恩

2018-10-25

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市五十四歲婦人張玉美因家庭變故，靠資源回收幫助家計拉拔三名就讀國中、國小的孫子，她辛苦撿回收物，平均三小時只賺一百元，日前與孫子一起分食一碗清麵線才曝光，但她婉謝捐款，只想自力更生讓孫子吃得飽、穿得暖；基隆市環保局昨天轉贈善心企業捐贈的手推車、反光背心給她，張玉美開心地說，衷心感恩。

早年獨力養兒 現在要顧3孫

張玉美在大兒子九歲時，因丈夫家暴而離婚，她獨自撫養兩名兒子，孫子出生後，媳婦因故離家，兒子當警衛忙於生計，她到郵局打掃、撿拾回收品以改善生計，一轉眼已二十四年。

「撿回收經常撿到全身痠痛，但想到孫子的笑容，再辛苦也值得！」張玉美說，孫子就是她活下去的原動力，再怎麼累、辛苦也要撐下去，希望能達成開店賣麵疙瘩的夢想。

做3小時賺百元 她婉謝幫助

但近年資源回收的價格崩跌，張玉美撿拾三小時，平均只能賺到一百元，日前她與孫子克難地同吃一碗清麵線，曝光後有不少熱心民眾想要捐款給她，但她婉謝各界愛心，表示比她更困苦的人還很多，善款要用在更需要的人身上；她表示，市府社會處有幫忙申請孫子的學費補助，也有朋友介紹她去小吃攤打工，「有三個孫子陪伴，我就很開心了。」

基隆市環保局昨天慶祝清潔隊員節暨資源回收宣導活動，表揚優良清潔隊員及環保商家，還協助轉贈手推車、反光背心給從事資源回收的個體戶，讓他們工作更方便、安全，另外還有免費健檢；張玉美也在受贈之列，她說，感謝社會大眾的幫忙，生活已經好過多了，對市府及善心人士的幫忙衷心感恩。