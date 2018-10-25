〈北部〉宜蘭縣公正國小國術金盃 送教練當結婚禮

2018-10-25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣公正國小參加全國中正盃國武術錦標賽，以十八金十六銀八銅奪下國術組總冠軍，達成五連霸；教練游囿仁將在二十八日完成終身大事，選手昨天獻上金盃，作為游囿仁最棒的結婚賀禮。

游囿仁教練 國家重點栽培選手

三十一歲的游囿仁從小習武，是武術散打項目國內重點栽培選手，二○一一、二○一三年及去年全運會，都奪下全國武術散打七十五公斤級金牌，也曾在世界盃武術散打摘銀，目前是公正國小專任運動教練。

公正國小武術隊九月底參加全國中正盃國武術錦標賽，主辦單位上週五公布各隊績分，公正摘下國術組總冠軍，連五年摘冠；校方為給游囿仁小小驚喜，昨天在禮堂舉辦慶功會，把總冠軍獎盃給獻給他。

五連霸慶功會上 小朋友獻祝福

游囿仁帶著小她四歲的另一半出席慶功會，上台接受祝福時，舞台後方布幕突然拉開，學生推出寫著「新婚快樂」字樣的蛋糕進場，游囿仁隨即上演單腳跪地求婚橋段；校長簡信斌、家長會長黃俊奇等人報以熱烈掌聲。

羅東子弟游囿仁二○一二年退伍後返鄉，當代課教師兼武術隊教練，期間很多縣市邀他擔任正式教練，他仍執意留在宜蘭回饋家鄉，三年前才獲聘專任運動教練，這些年來，他所培訓的武術種子逐漸發芽茁壯，在賽場發光發熱。

簡信斌說，游囿仁常犧牲假日陪伴選手練習，訓練過程雖然辛苦，但孩子鬥志高昂，一心想把總冠軍留在學校，公正國小武術稱霸全國，游囿仁功不可沒。