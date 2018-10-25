〈北部〉淡季吸饕客 花蓮飯店業上菜

2018-10-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣十一月份正式進入觀光淡季，加上台鐵普悠瑪事故，各旅宿飯店紛紛接到旅客退房電話，業者因應退房潮改變行銷策略，轉攻「縣內市場」，祭出「秋季限定料理」，盼用秋蟹、生蠔及西班牙異國料理擄獲饕客芳心，在觀光景氣低迷之際提高飯店來客率。

被全球最大知名旅遊網站TripAdvisor入選為亞洲最佳親子飯店的翰品酒店花蓮，今年特別推出秋日海鮮季搶客，怡華中餐廳有秋蟹火鍋，翔雲西餐廳則引進號稱「海中牛奶」的生蠔料理，一解饕客秋季大嗑海鮮慾望。

翰品酒店花蓮總經理唐玉書說，秋天就是大嗑海鮮時節，翔雲西餐廳除維持近百道美饌外，也加碼推出生蠔吃到飽限時活動，主廚嚴選進口生蠔蒸煮後搭配多款異國醬料，絕對能夠滿足老饕味蕾；即日起至年底更祭出第二人平日用餐半價優惠，盼能透過美食饗宴回溫觀光景氣。

另外，以西班牙風格建築聞名的理想大地渡假飯店，即日起也展開為期一個月的西班牙美食節，由西班牙主廚Sergio領軍，提供西班牙烘蛋、海鮮燉飯、鹹豬肉、火腿、醋漬多利魚等鹹點，還有著名米布丁、杏仁及焦糖蛋糕等多樣精緻點心。

理想大地渡假飯店總經理康富雄表示，西班牙美食節除有精緻美食外，還規劃舞蹈老師教導客人學習熱情佛朗明哥舞，並安排尋寶活動，旅客蒐集滿十個戳章，就能獲得精美禮物乙份，希望連結業者一起共體時艱，找回民眾暢遊花東的信心。