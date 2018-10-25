〈北部〉〈普悠瑪事故重創〉搶救觀光 花縣府推旅宿優惠

2018-10-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台鐵普悠瑪列車出軌釀重大死傷，行政院長賴清德昨與政院團隊親自搭乘普悠瑪首班車抵達花蓮，保證「花東依舊美麗！」但翻覆意外仍間接影響花蓮觀光，不僅台北往返花蓮的普悠瑪「洄瀾之心」觀光專列，已被旅客陸續退票二千張，花蓮也出現退房潮，「寧可損失訂金也要退房。」

好玩卡套裝遊 溫泉專車吸客

花蓮下半年度原屬觀光淡季，縣政府已接續擬定配套措施，提出多項重振計畫，包括加強宣導「花蓮住二晚，好禮十選一」旅宿優惠活動，並推廣「花蓮好玩卡」十五條自由行及包車旅遊套裝行程，另主打溫泉季「溫泉專車」，將與中央齊心爭取民眾對普悠瑪、台鐵花東線及觀光產業的信心。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，普悠瑪翻覆意外後即出現退房效應，各飯店業者總計退了約三百間房，住房率也剩下不到五成，而由怡園渡假村承包的洄瀾之心觀光列車，暑期平均搭乘率約八成，但事故後出現至少兩千張退票。

退房退票效應 估影響到年底

他說，觀光專列為台北往返花蓮的普悠瑪列車，是台鐵加開班次，主打「車加酒」方案，為期一年時間，並不受限台鐵訂票系統時程規範，事故發生首日就接到七百多張退票，次日則累計到二千張，至今退票效應仍持續發酵，退票日期甚至到明年二月。

花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長唐玉書指出，翻覆意外後，很多旅客不敢搭乘火車，寧可損失訂金，也要將行程取消或延後，另有國外媒體參訪團及考察團，將十月底的行程延至明年一月。住房率從原本的八成掉到只剩不到五成，預估恐會影響至年底。

針對普悠瑪出軌翻車事故衝擊花蓮觀光產業，民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫表示，會積極和立委蕭美琴合作，向中央爭取更多國民旅遊卡的優惠額度、延長「三三五五」專案補貼，並期盼增加飛機班次和機票折扣，提供旅客交通多樣性選擇，舒緩台鐵運量。