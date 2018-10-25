〈北部〉竹南、頭份常飄臭 苗縣環局科學儀器揪8禍首

2018-10-25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣中港溪地區頭份市與竹南鎮等相鄰鄉鎮市，居民抱怨長年空氣中飄散臭味，頻頻陳情，為此，苗栗縣環保局利用多項科學儀器協助，今年針對陳情案件開罰八件，較以往多開罰的項目多，環保局也呼籲，民眾若發現異味，可立刻撥打電話或利用手機APP通報。

針對陳情案追查 開罰8件

環保局秘書蔡政勳指出，今年度在頭份市、竹南鎮等區域，利用「揮發性有機物連續監測及自動採樣設備」，已經發現八間工廠與畜牧業者排放異味超出標準值，已依空氣污染防制法第二十條第一項開罰，裁處十萬元至三十萬元不等。

蔡政勳表示，裁處對象包括四間化工業者、兩家畜牧業者、一間機械設備製造業與一間造紙業者。裁處原因主要為異味污染物官能測定檢驗結果超過工業區及農業區標準限值、或是固定污染源空氣污染物排放口離地高度不合規定。

不少苗栗縣民，尤其中港溪區域居民長期陳情，空氣中常有異味瀰漫，有時宛如糞便味道、有些一聞彷彿塑膠燃燒惡臭，嚴重影響空氣品質，屢次要求苗栗縣政府環保局能夠徹查。

竹南鎮、頭份市居民更抱怨，在街上或住宅不時聞到惡臭，連到運動公園運動也不能逃離臭味瀰漫在空氣中，長期以來影響居民生活品質，讓人惱火。

民眾若發現異味 可用APP通報

苗栗縣環保局表示，接獲民眾陳情後，除利用自動採樣監測設備分析，以便初步掌握可能的污染來源製程，之後會使用紅外線氣體洩漏偵測、氧化還原電位分析儀、光離子偵測器、攜帶式火焰離子偵測器入場偵測。

環保局呼籲，空氣異味污染重要需掌握時效，以利判斷污染源出何處，若民眾一發現空氣逸散臭味，可即時利用手機APP或撥打縣民服務專線1999等反映，環保局會即刻追蹤，違者開罰。