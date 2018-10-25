〈北部〉苗縣後龍醫療園區規劃出爐 下月中招商

2018-10-25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮醫療園區二十．六公頃、市價值十四億元用地，已無償撥用給苗栗縣政府，並啟動BOT（興建─營運─移轉）促參前置作業，先期規劃報告已出爐，將朝醫學中心開發，苗栗縣府衛生局昨天表示，預計十一月中旬公告招商，目前已有國內三家大型醫療院所詢問。

縣長：提升苗縣急重症醫療資源

徐耀昌指出，苗栗現有重症照護中心不足，缺乏重度級急救責任醫院，鄉親罹患重大疾病必須到外縣市就醫，延誤救援時間，他上任後積極推動引進醫療資源、提升急重症醫療照護。

他說，由於遠雄醫療園區案已胎死腹中，對於苗栗縣重症醫療需求規劃將以「建立重度急救責任醫院」、「新建立醫學中心」及「爭取醫療財團法人新建醫院」等多軌併進方式，期能提升急重症醫療救護體系及醫療照護品質。

衛生局長張蕊仙表示，苗栗市大千綜合醫院已由行政院衛福部公告輔導成為「苗栗縣重度級急救責任醫院」，大千目前已擴大招聘急重症相關專科醫師、引進相關設備等，九月起還與長庚醫療體系合作，有外傷科、心臟外科、胸腔外科及婦癌科醫師至該院提供醫療服務。

先期規劃審查 將朝醫學中心開發

至於後龍醫療園區用地，衛生局在二月也啟動苗栗縣衛生醫療健康園區BOT可行性評估，並展開先期規劃，日前已完成先期規劃審查，將朝向醫學中心開發，預定於十一月六日辦理招商公告文件審查、十一月中旬公告招商。

張蕊仙指出，慈濟醫療財團法人也在五月向苗栗縣衛生局申請設立三義中醫院，衛生局七月函報衛福部，衛福部預定十月底召開醫事審議會議審查。該醫院設有五個診療室及中醫住院病床十床醫療照顧，並規劃申請長照據點，成為中醫醫養與長照結合之示範醫院。