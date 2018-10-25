〈北部〉埔心故事館 楊梅茶改場的百年化身

2018-10-25

〔記者許倬勛／楊梅報導〕楊梅區茶業改良場（簡稱茶改場）宿舍為日治時期興建，迄今有一百多年歷史，二○一四年公告為「歷史建築」，行政院農委會於二○一六年完成修繕後，交由楊梅區公所執行後續規劃，並打造為「埔心故事館」，成為訴說埔心地區發展歷史的文化據點。

茶改場歷史建築活化

當地居民說，楊梅茶改場歷史悠久，在台灣茶業改良發展歷史上舉足輕重，早在日治時代引進當時最先進的製茶機器，並改良各式茶葉品種，是推動茶業進入現代化的領航者，而鄰近茶改場位於中興路上，在一九○七年興建的宿舍，長期提供茶改場員工居住。

茶改場宿舍為三戶一層的木造日式建築，每戶約十四坪大，因保存良好，二○一四年被登錄為「歷史建築」，農委會去年著手修復工程，分兩期修繕屋面、牆體與部分機電設備，去年底交給楊梅區公所進行第三期維護工作，以修舊如舊原則，恢復宿舍內的廚房、木門、竹桓等。

成社區公園藝文空間

市府挹注二五三○萬元，將茶改場宿舍整修成為社區小公園，開放供民眾休閒使用，室內將展示楊梅茶業歷史和研究工作，並於宿舍西側新建一層樓建築，室內販售輕食、茶葉及文創商品，戶外廣場總坪數約一百坪，規劃為表演空間，提供六十九個座位，可舉辦電影欣賞、文藝講座等，另將在茶改場外設置YouBike站。

楊梅區長姚敦明說，「埔心故事館」將於年底上網招標，希望能於明年底前完工，屆時會以早期照片、相關製茶設備，呈現埔心地區的發展歷史，也可串聯周邊四維商圈、郭元益糕餅博物館等景點，成為一日遊的好去處，兼具提升觀光與文化的重要據點，帶動地方發展。