〈北部〉雨水道施工 山鶯路商家屋主有補償

2018-10-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合東門溪整治工程，市府進行桃林鐵路（山鶯路）雨水下水道工程，因施工期間造成山鶯路周邊商家不便，市長鄭文燦昨天於市政會議中表示，雨水下水道工程鋪設已經告一段落，工務局會做好道路回填、加封，且對周邊商家、屋主都有補償措施；其中商家的「查定課稅」可減免廿％，房屋稅也會減免十到廿％不等。

房屋稅減免十到廿％

地方稅務局長林延文表示，補償分成兩個面向，商家部分因為營業受工程影響，會對營業稅部分進行減免，由於營業稅為國稅，已於九月七日行文北區國稅局桃園分局處理；至於住宅部分，確定受影響戶數為卅一戶，將對一樓房屋稅打八折、二樓房屋稅打九折，但地價稅不減徵。

北區國稅局桃園分局秘書莊美雪表示，營業稅減免只針對小型商家的「查定課稅」，而使用發票商家若生意不好，發票自然少開，繳納營業稅自然會減少，因此沒有減稅問題；另依照「公共工程施工期間營業稅特種稅額調整查定作業要點」，由於施工現場並未完全封閉，依規定營業稅可減免廿％，若已經開徵，將會辦理退稅。

查定課稅可減免廿％

莊美雪說，「查定課稅」是考量商家營業額不大，直接認定營業額然後課稅，基本上是每三個月開徵一次，減徵措施會考量施工期程佔開徵期間比率，例如工期只有四十五天，則減徵的幅度為四十五天除以九十天，然後再乘以廿％，因此可減徵比率為十％。

水務局長劉振宇說，桃林鐵路鄰近的大會稽地區因都市開發等因素，舊有農業排水系統不敷使用，導致大樹林地區東門溪流域的龜山工業區容易淹水，市府向內政部爭取一．五億元補助，加上自籌款八千萬元，啟動桃林鐵路雨水下水道分為山鶯路、三元街至健行路兩項工程。

龜山工業區淹水有解

其中山鶯路雨水下水道工程，將原本流往東門溪的山鶯路排水分流至南崁溪，提升東門溪龜山工業區段達十年重現期距的保護標準，改善工業區淹水問題；三元街至健行路雨水下水道工程則取代會稽地區農業時期的舊排水系統，讓雨水下水道排入南崁溪，改善會稽地區淹水問題。