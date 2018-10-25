〈北部〉苗縣議員開直播總質詢 訴求議事透明

2018-10-25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨籍苗栗縣議員陳光軒，昨天在議會總質詢時，透過個人臉書直播方式，再次提出議事透明訴求，希望長期被人詬病的苗栗縣議會能儘速達到議事直播、分組審查會錄影錄音公開等，讓民眾了解縣政；對此，苗栗縣議會秘書長林來居表示，將配合內政部法規，於二○二○年起開會全程直播。

陳光軒：讓民眾了解縣政

陳光軒說，苗栗縣議會因長久以來沒有直播，在歷年公民監督國會聯盟評比，議事透明度往往是敬陪末座，他認為議事透明，將有助民眾了解縣政，且議事越透明，議員問政越認真。

他也認為，苗栗縣年度總預算已長達廿四年分文未刪，這也與議事不透明有極大的關聯，也導致苗縣府如今負債超過六百億元。

陳光軒說，議事透明化不僅是議事直播，包括分組審查、討論提案、審查進度及議事錄等資訊都應在苗縣議會網站公告、連結，透過網站連結直播畫面或隨選質詢紀錄影像，讓民眾更方便取得相關資訊，讓監督機制可以擴大，透過公開平台參與，還權於民。

議會：配合法規 2020年起全程直播

林來居表示，議會屬合議制，要多數議員同意才會直播，先前曾接洽直播事宜，一年要三百多萬元，考量經費因素未能直播，現內政部已修法，規定議會要直播，連分組審查也要，議事錄也要限期上網，這是全國通案，二○二○年起都會實施。