〈北部〉送走最後7收容人 「靖廬」走入歷史

2018-10-25

〔記者洪美秀／新竹報導〕內政部移民署管轄的新竹收容所、俗稱靖廬，一九九二年成立，走過二十六個年頭，昨天在送走六名越南籍偷渡移工和一名中國偷渡客後，正式收起「銜牌」吹熄燈號、走入歷史。

成立26年熄燈 退休員工也來見證

走過二十六年歲月，靖廬昨天正式走入歷史，新竹市長林智堅、海基會董事長張小月等人都來見證，而歷任所長和退休員工昨天也趁此機會再次進入新竹收容所，第一任所長兼主任譚明喜感慨地說，這裏有很多故事，有中國偷渡客擠在小房間、還有坐月子中心、更有外籍偷渡移工情侶會面的場景，如今這些都將成為歷史。

收容中國偷渡客 完成階段任務

張小月說，新竹收容所過去因中國偷渡客無法順利遣返，才留在收容所，如今兩岸時空環境變遷，新竹收容所已無業務上的需求，完成階段性任務。

林智堅：將以歷史大公園呈現

林智堅說，俗稱靖廬的「新竹神社」二○○一年指定為市定古蹟，「對市民來說，這裡的歷史空間既神秘又陌生」，市府期許這些具歷史價值的文化資產與建築，透過修繕和整理，以歷史大公園的概念呈現。

新竹市文化局表示，新竹收容所佔地約五公頃，建物包含市定古蹟新竹神社繪馬殿、神樂殿、齋館、社務所及社庫等建物，收容所熄燈後，將點還國有財產署，土地則點還新竹縣府，新竹市專勤隊則續留原地。

文化局表示，目前所見的新竹神社是第二代神社遺址，一九四○年完工，其中，社務所採用經久耐用的檜木，有精細匠工技術，屋角的「鬼瓦」與「懸魚」雕工優美，是建築特色。新竹神社的社務所是台灣目前所見最大者，見證當時新竹州的政治地位，而神社與州廳配置，位於城市兩端遙對，展現日治時期「祭政合一」觀念，全台僅有。