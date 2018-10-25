〈北部〉桃機一號最終落腳處 民眾投票決定

2018-10-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園地景藝術節落幕之後，因位於青塘園的公共藝術作品「桃機一號」受到各界喜愛，配合市立美術館開工，市府決定規劃以重置方式進行遷移作業，重置費用由市府支應，而遷移地點選出包括大園客運園區公一公園等八處地點，文化局將辦理網路投票，讓民眾決定「桃機一號」的最終落腳處。

將提供票選的八處地點分別為大園區客運園區公一公園、桃園區虎頭山環保公園、中壢區龍岡萬坪公園、桃園區玉山公園、桃園區建國公園、八德區大湳森林公園、平鎮區新勢公園、蘆竹區海湖地景公園，文化局將以公民參與方式進行移置地點的網路投票。

市長鄭文燦昨在市政會議中表示，「桃機一號」為藝術家王文志創作，由於作品體積龐大，為維持青塘園的綠覆率，決定加以遷移。

鄭文燦說，王文志為台北藝術大學美術創作研究所碩士，曾代表台灣參加二○○一年威尼斯雙年展，並四度受邀參加日本「瀨戶內國際藝術祭」戶外展，是公共藝術領域專家，國內包括嘉義阿里山林業村、台東海濱公園、嘉義蘭潭風景區等都有其創作的作品展出；桃機一號長卅公尺、寬十五公尺、高十公尺，由美亞鋼管廠、東和鋼鐵公司、萬國通路公司、中壢米堤大飯店、中辰工程公司及科豐國際企業公司等提供作品所需材料及技術，透過金屬編織手法建構的大型裝置藝術。

桃機一號的發想為桃園航空城意象，作品就像是飛機，也在鋼構間鑲入旅行箱造型，呈現旅人的各色夢想故事與悲歡離合，其內部可同時容納一百人，讓民眾進入機艙後可在其間休憩、冥想；機艙內也布滿了印刷鋁片，抬頭可見上端台灣與桃園的特色景點及歷屆地景藝術節代表作品，夜間還有燈光投影，是今年地景藝術節最受矚目的裝置藝術品之一。