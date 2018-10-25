〈北部〉拉拉山巨木區聯外道 單線搶通

2018-10-25

〔記者李容萍／復興報導〕想到這裡「森」呼吸的，可以上山了！

今起開放小型車輛通行

林務局新竹林區管理處管轄的復興區拉拉山巨木區（神木區），聯外道路桃一一六線末端因連日豪大雨造成地基流失、掏空，導致道路坍塌、出現裂縫，自十三日起休園，經市府養護工程處緊急搶修，入園道路今起單線開放小型車輛（限九人座以下）通行，上山遊客經過時仍須注意安全。

「拉拉」在原住民語中就是美麗，「巴陵」指的則是巨木；拉拉山巨木區擁有全台灣面積最大且珍貴的紅檜及扁柏巨木群，堪稱北台灣空氣最清新的地方。林務局劃設拉拉山自然保護區、興建環狀步道，於一九八六年八月開放巨木群供遊客近距離觀賞，保護區內有紀錄供遊客觀賞的巨木共廿四棵，已測得樹齡的巨木中，最高者約二八○○年，但其中未測得樹齡，未編號的巨木也有上百棵。

二○一五年八月蘇迪勒颱風曾重創巨木區，園區封園達一整年，好不容易搶修工程將告一段落，二○一六年九月卻碰上梅姬颱風搗亂、功虧一簣，直至去年元旦才重新開放，而神木區唯一的聯外道路又於十三日發生坍塌而休園十二天，經養工處緊急單線搶通後，新竹林區管理處宣告今天起重新開園。

復建工程未停出入小心

養工處表示，將持續該段道路復建工程暨護坡搶修工程，以期保障居民與遊客的出入安全、提升道路服務水準。拉拉山管理站電話：391-2142。