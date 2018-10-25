〈北部〉遊客服務中心完工 龍潭大池拚觀光

2018-10-25

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭大池是桃園市的重要觀光景點，大池老舊吊橋去年拆除後，市府以兩年三億元，分三期推動龍潭大池改造工程，第一、二期的東、西岸水岸景觀改造工程已完工，改建後的遊客服務中心煥然一新，將招商進駐設置假日市集、輕食餐廳與天鵝船等水上活動。

吊橋重建 下月再度招標

龍潭大池的三期改善工程，第一期為拆除老舊吊橋、建置水上舞台及碼頭、服務中心改建；第二期為協助退縮南天宮範圍、設置環湖道路、修繕九曲橋面等。前兩期已經完工，第三期為重建龍潭大池吊橋，但因原物料上漲迄今已七次流標，導致計畫延宕，市府已追加八百萬元預算，總經費達五二二九萬元，將於下月再度上網招標，如能順利標出，最快可於明年中完工。

設假日市集 將招商進駐

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，過去龍潭大池服務中心為一層樓建築，為了讓遊客欣賞波光粼粼的大池美景，把中心改建為兩層樓的臨水建築，一樓開放空間可舉辦如假日市集等活動；大池管理室移至二樓，提供洽詢服務，其餘空間將由龍潭區公所招商，提供餐飲服務；碼頭則委外經營，將引進天鵝船等親水活動，今年底將上網招商，預計明年端午節前開始營運。

過去龍潭大池原有天鵝船業者營業，但在二○○二年因經營不善熄燈，當地居民表示，很懷念小時候與家人同遊大池的時光，也可以拉近居民與埤塘的距離，但如何確保景觀及大池生態，還望政府妥善思考。

農地供臨停 公所有規劃

居民多樂見服務中心提供多元休閒功能、活絡地方觀光，但大池周邊的路邊停車格、停車場空間有限，若沒有安排妥善動線，憂心本就擁擠的龍潭市區交通會更顯混亂。

公所表示，未來如有舉辦活動會啟用臨時停車場機制，規劃將農地開放作為臨時停車場，提供遊覽車和小客車停放空間，民眾不必擔心停車問題。