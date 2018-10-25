〈中部〉《台中市議員選舉第三選區選情分析》9搶5 綠拚2席 藍爭3人全上

2018-10-25

記者蘇金鳳／特稿

第三選區（龍井、大肚、烏日，應選五席，九人參選），國民黨提名吳瓊華、林汝洲、林孟令；民進黨提名陳世凱、張家銨；青年陽光黨提名一席張正興，其餘三席李順涼、賴怡均及林國佑皆是無黨籍，形成九搶五的局面，戰況比本屆還激烈。

此次的第三選區市議員選舉，民進黨提名二席，分別是現任的市議員陳世凱及新人張家銨，陳世凱在本屆市議員選舉得到第一高票，另一位候選人劉淑蘭成為落選頭，但在二○一六年遞補；此次，新人張家銨接替不參選連任的劉淑蘭，既為林佳龍的子弟兵，又是劉淑蘭的辦公室執行長，加上陳世凱願意聯合競選，一般預料民進黨兩席能全上。

不過，曾代表民進黨參選立委、前追分國小校長的李順涼，此次以無黨籍身分參選，因過去有參選立委的人脈，讓民進黨擔心瓜分到綠營選票，不敢小覷。

國民黨所提名的吳瓊華在縣市未合併前，任一屆縣議員，合併後的一、二屆市議員經驗，由於問政認真，基層服務佳，實力被看好 ；不過，由於吳瓊華的票源主要來自烏日，而此次有多位無黨籍及他黨的候選人也來自烏日，讓吳瓊華面臨烏日票源恐被瓜分的重大壓力。

國民黨提名的另一名候選人為前市議員林汝洲 ，且曾是大肚鄉長，基層實力雄厚，但因林汝洲在本屆並未任滿，有空窗期，對選情是否會有影響，還待觀察。

另外，國民黨提名的林孟令是議長林士昌的兒子，林孟令代表父親參選，很早就跟著林士昌跑基層，一般預料林士昌的票源應能全部挹注給林孟令。

青年陽光黨提名的張正興，曾任台中縣議員，此次捲土重來，展現強烈企圖心。

另外，現任原台中縣人口最多的烏日區九德里里長林國佑，以無黨籍身分參選，曾有協助多位立委參選的經驗，實力不容小看。

無黨籍、醫師出身的賴怡均以反空污為主要議題，打出白色力量、柯文哲學妹牌，日前柯爸柯媽還親自來為賴怡均站台，一般預料可吸引柯粉及厭倦藍綠的選民。