〈中部〉台中首發清潔隊月曆 明星臉不少

2018-10-25

〔記者張軒哲／台中報導〕每年十月廿五日為「清潔隊員節」，市府環保局昨日在豐原區體育場舉行慶祝活動，除表揚績優人員外，今年更全國首創、發行以清潔隊員為主角的環保月曆，其中不乏神似藝人韋汝、偶像劇男主角邱澤、歌手吳克群等明星臉，還有雙胞胎兄弟檔、前職棒選手、健美國手、網路直播主及國軍退役弟兄等，呈現清潔隊員的「力」與「美」，吸引大批網友議論。

提升光榮感 清潔隊員當主角

市長林佳龍表示，環保清潔隊員是城市化妝師，早出晚歸，相當辛苦，市民也不一定看得見，市府希望提升他們的職業光榮感，今年全國首創印製環保月曆，讓市民看見清潔隊員除了在街道、公園辛勤工作的身影，還有多才多藝的另外一面。

捐三十張發票 就可參加抽獎

市府目前規劃印製五千本環保月曆送給每一位清潔隊員做紀念，並另外印製三百本限量環保月曆，開放民眾分階段索取，只要捐三十張統一發票，就有機會抽中，將俊男美女的環保月曆帶回家。

環保局昨公布全國第一本環保月曆，透過攝影師鏡頭，呈現出的不只是清潔隊員的「力與美」，更傳達出環保的工作面向及其背後故事。月曆男女主角都將成為台中的環保大使，向民眾傳達正確的環保理念，林佳龍也與月曆主角合照。

似藝人 也有前職棒、健美選手

環保月曆主角，有神似藝人韋汝、偶像劇男主角邱澤、歌手吳克群等，還有雙胞胎兄弟檔，前職棒選手、健美國手，也有網路直播主和國軍退役弟兄。八月份人物是西屯區隊何紹綾，曾是私人健身教練、拳擊有氧老師，身材健美；一月份人物大里區隊羅士傑是原住民，國軍特種作戰領導士退役，外型陽光酷帥。

十二月人物梧棲區清潔隊廿九歲周湘媚，曾任加護病房重症護理師，也曾獲全國大專運動會跳高金牌，神似藝人韋汝。五月人物北屯西區隊四十五歲猛男歐巴余沅錡，曾是健美國手。七月人物南屯區隊卅七歲陳家偉，曾是中華職棒統一獅隊職棒球員。