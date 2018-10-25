〈中部〉彰縣環團淨水承諾書 3縣長選將簽署

2018-10-25

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣部份地區自來水水質差，民眾買水喝情況很普遍，多個環保團體昨在縣府廣場前要求五位縣長候選人正視水質問題，並簽署「我要安全飲用水」政策承諾簽署書，當選後必戮力捍衛縣民飲用水安全，已獲洪敏雄、白雅燦、黃文玲三人簽署，競選連任的民進黨縣長候選人魏明谷以及國民黨候選人王惠美尚未簽署。台灣水資源保育聯盟中區主任黃秋鳳指出，若候選人不願簽署，將公佈名單給選民投票時做為選擇依據。

環團引水質檢驗數據 質疑縣長、立委

根據統計，彰化縣經營加水站業者有二百五十家、共設置七百八十六站，地點以彰化市佔最多數，其他主要在和美、溪湖及鹿港等鄉鎮，近來花壇鄉民在臉書社群上指稱，該鄉自來水水質不好，引起鄉長及縣議員候選人關心。

魏：重視民生用水 王：用伏流水解決

彰化縣綠色資源人文保育協會理事長吳麗慧以自身花錢買水喝的經驗指出，以彰化淨水場水質檢驗數據，在總鹼度、硫酸鹽、總溶解固體、總硬度等方面，差了台北市好幾級，台北人為什麼可以喝到比彰化人更乾淨的水呢？縣長魏明谷不給答案，立委王惠美也不管，叫選民選舉怎麼投得下去？

針對環保團體的批評，魏明谷競選總部表示，縣府向來重視民生用水，相關局處和水公司努力確保水井使用途徑，早有行動落實水資源維護。王惠美競選總部指出，彰化縣存在缺水問題已久，已與水公司研議，將伏流水運用落實在日常使用中，解決缺水和地下水超抽。

彰化縣環保局表示，台北市的水源為翡翠水庫，水質檢驗數據會比彰化縣好，但彰化縣的自來水都有按時抽驗，各項數據都符合飲用標準；彰化縣衛生局食品衛生科長林毓芬表示，針對加水站水質衛生方面，衛生局依「彰化縣加水站（車）衛生管理自治條例」都會定期抽驗，今年已抽驗三百五十件，十一件初驗未過，十件複驗已過，一件還在複驗中，複驗未過依法可裁罰三萬元到三百萬元罰鍰。