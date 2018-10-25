〈中部〉2小時撥9通110 男擾警挨罰5千

2018-10-25

〔記者湯世名／彰化報導〕亂撥警方「一一○」報案電話小心觸法！彰化縣警局勤務中心今年一至九月共接獲二萬九九八六通包括謊報、騷擾、酒醉甚至不出聲的「鬼來電」電話，員警電話接到手軟，一名田姓男子在短短二小時連撥九通電話騷擾，警方屢勸不聽，將他依違反「社會秩序維護法」函送並裁罰五千元，這也是今年首例。警方強調，無故亂撥報案電話、且屢勸不聽者，最重將處拘留或一萬二千元罰鍰，民眾切勿以身試法。

一至九月近3萬通無效報案電話

彰化縣警局統計，勤務中心一一○報案系統，今年一至九月受理全縣共二萬九九八六通屬於「無效案件」的報案電話，其中重複報案一萬一一四二通、謊報五通、精神異常三六九三通、酒醉民眾三九三通、騷擾電話一萬四七五三通。五大類無效案件中，又以騷擾電話最令警方頭疼。

今年首例 田男不聽勸阻又辱警被函送

今年三月，福興鄉田姓男子從晚間七時至九時，短短二小時撥打一一○多達九通，先指稱安養院救護車疑載有罪犯，警方應介入調查，後又指責警方為何未處理，員警播放「無故撥打警察機關報案專線經勸阻不聽，得科以罰鍰」的勸阻語音，田男卻辱罵員警。警方認定其行為已違反社會秩序維護法，將他函送法辦，彰化地方法院刑事簡易庭裁定處以五千元罰鍰，也是今年彰化縣首例。

彰化縣警局勤務中心主任張樂村指出，無故撥打一一○比率居高不下，苗栗縣曾發生婦人打電話報案，竟要丈夫履行同居義務，還有報案稱「上廁所沒帶衛生紙」，連情侶吵架也來報案，讓警方不勝其擾。此外，也接獲不少不出聲、喝醉酒、惡作劇等報案電話，其中最令警方困擾是默不出聲的「鬼來電」，讓半夜讓值班員警有點「怕怕」。

張樂村強調，無故撥打一一○報案者，通常警方會盡量勸導，並播放勸阻語音，一旦勸導無效或辱罵警方，警方都會依社會秩序維護法第八十五條第四款規定，處拘留或一萬二千元以下罰鍰，民眾切勿以身試法。