〈中部〉看鄒族婚禮 生命豆季週六登場

2018-10-25

〔記者曾迺強、林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣阿里山鄉公所舉辦象徵繁衍子嗣的鄒族年度盛典「生命豆季」，廿七、廿八日在阿里山公路樂野服務區進行，除公開鄒族傳統婚禮儀式，今年新增鄒族時裝秀，還安排遊客體驗鄒族婚禮，採現場報名，每梯次十五對。

阿里山鄉長杜力泉說，族人將居住地隨處可見且喜愛食用的生命豆（鄒語Fo’na）視為生命傳承精神，生命豆季連辦十六年，見證逾百對新人結連理，今年活動將於婚禮前以生命之火祈福儀式揭開序幕，新人在達邦社頭目汪俊松、特富野社頭目汪義福見證下，互贈信物、擁吻及共飲同心酒。

卅八歲鄒族男子汪健忠與卅九歲同族女子洋家螢愛情長跑十五年，十月初登記結婚，原本不打算辦婚禮，看到生命豆季活動公告，決定報名參加，接受眾人祝福，是十三對新人中最晚婚；汪健忠說，要給太太難忘的婚禮。

阿里山、雲嘉南濱海國家風景區管理處下月都將推出提振山、海觀光的活動，其中，阿管處長馬惠達說，新美部落近年發展苦茶油產業、獵人體驗營，十一月三日將舉行苦茶油暨獵人節，十、十一日舉辦「山美寶島鯝魚節」，遊客可了解達娜伊谷溪的生態復育及原住民與大自然共榮共存的生活哲理。

雲管處長徐振能表示，十一月三日在布袋高跟鞋教堂舉辦「找尋高跟鞋的主人」，為新人證婚，安排音樂舞台劇、魔幻光雕秀與浪漫市集，免費體驗人體彩繪、美甲、電眼眼妝示範、紓壓放鬆等，現場上百套精緻禮服及旗袍供租借拍照。